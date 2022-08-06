Один человек погиб в результате обстрела многоквартирных домов в Алчевске

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В результате обстрела многоквартирного дома в городе Алчевске в ЛНР погиб один человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает прокуратура ЛНР.

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ведомство выясняет вид снаряда, из которого осуществлялся обстрел.

Как рассказал Луганскому информационному центру мэр Алчевска Альберт Апшев, обстрелу подверглись более десятка домов. «В округе — это спальный район города — еще порядка 10—12 многоквартирных домов (пострадали), разрушено остекление, повреждено кровельное покрытие», — сказал он.

По его словам, среди десятерых раненых четверо детей.

4 августа обстрелу подвергся центр Донецка. В результате него погибли пять человек, еще шесть человек получили ранения.