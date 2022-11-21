Вильфанд предупредил о мокром снеге и гололеде в Москве

Мокрый снег, усиление ветра до 15 м/с и гололед ожидаются в столичном регионе во вторник, 22 сентября. Температура днем будет в промежутке от 2 градусов мороза до 2 градуса тепла, но по ощущениям будет гораздо прохладнее, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В то же время, по его словам, в понедельник днем в регионе прогнозируется от 3 до 5 градусов мороза, преимущественно без осадков. «Резкое изменение погоды произойдет во вторник. Во-первых, потеплеет, но до нормальных климатических значений. Во-вторых, будет не очень комфортно. Прямо с утра начнутся осадки, снег, мокрый снег и даже дождь, хоть он будет составлять лишь 10% от общей их массы. Осадки во всех фазах — это неприятно. Кроме того, будет усиление ветра до 15 м/с, и это создаст ощущение, что температура гораздо ниже, чем показывают столбики термометра», — рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, ночью во вторник прогнозируется 3-5 градусов мороза, а днем в Москве — 0-2 градуса мороза, по области — до 2 градусов тепла. Помимо заметных осадков и усиления ветра, в регионе ожидаются налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, гололедица и гололед.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупреждал о «ледяном дожде» в столице, который ожидается 22 ноября. Так, лед толщиной до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья покроет дороги и тротуары.

21 ноября жителей Московского региона ожидают облачная погода, преимущественно без осадков, а также до 5 градусов мороза, соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра. На дорогах местами возможна гололедица.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус 5 до минус 3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля.

В Московской области ожидается от минус 6 до минус 1 градусов в дневное время суток, и до 7 градусов мороза — в ночное.