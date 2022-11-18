Синоптики пообещали потепление в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На следующей неделе в Москве ожидается потепление, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ситуация не соответствует климату — сейчас чуть холоднее, чем обычно бывает в этих числах ноября. Но, скорее всего, температура воздуха на следующей неделе вернется к климатической норме. <...> На следующей неделе будет теплее, чем сейчас за окном», — сказала она.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что температура в столице на следующей неделе поднимется до +3 градусов. «Во вторник температурный фон днем будет от минус двух до плюс трех градусов. Осадки прогнозируются, но пока сложно говорить, в каком виде преимущественно, а от этого тоже зависит, что будет с выпавшим снегом», — сказал он.

По данным Гидрометцентра, в выходные в Москве сохранится «зимний характер погоды», будет идти снег. В субботу и воскресенье температура может опуститься до минус семи, а днем составит от минус четырех до минус двух градусов. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

В октябре Вильфанд спрогнозировал в европейской части России переменчивую погоду до середины декабря. По его словам, теплые дни будут чередоваться с холодными.