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В кабмине Германии заявили, что Шольц разговаривает с Путиным на «вы»

Представитель кабмина ФРГ: канцлер Германии Шольц разговаривает с Путиным на «вы»

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным обращается к нему на «вы», заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

«Федеральный канцлер с российским президентом не на «ты», а на «вы», — сказал Хебештрайт (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос, почему Шольц во время своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в субботу обратился к Путину на «ты».

19 ноября канцлер Германии выступал на съезде СДПГ в Фридрихсхафен, город в федеральной земле Баден-Вюртемберг и призвал российского лидера вывести войска из Украины. «Прекрати [боевые действия], выведи свои войска и расчисти путь для переговоров о мире», — сказал Шольц (цитата по tagesschau.de).

Материал дополняется

Теги
Германия Олаф Шольц Владимир Путин
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