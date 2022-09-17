Шольц назвал дружелюбными разговоры с Путиным, несмотря на разные взгляды

Олаф Шольц (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Все разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина всегда проходят в дружелюбном тоне, несмотря на разницу во взглядах, в том числе по поводу ситуации на Украине. Об этом немецкий лидер заявил в интервью Deutschlandfunk.

«Если подытожить все разговоры, которые у меня были с ним за последнее время, то, безусловно, были подвижки. Просто они не были очень далеко идущими, как мы все знаем и видим каждый день, и украинцы страдают каждый день. При этом тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные, да, очень разные взгляды на этот вопрос, которые тоже четко изложены, в том числе и с моей стороны», — сказал Шольц.

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