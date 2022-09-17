Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
При обстреле села в Белгородской области погибла женщина, двое ранены Политика, 15:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:20
Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию Казахстана Политика, 15:17
Шольц назвал дружелюбными разговоры с Путиным, несмотря на разные взгляды Политика, 15:16
Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности в чемпионате Англии Спорт, 15:08
Потанин объяснил передачу Росбанка в благотворительный фонд и сотрудникам Финансы, 15:00
Макрон заявил, что «виновные в зверствах» в Изюме понесут ответственность Политика, 14:52
В Грузии оценили вероятность перехода в сборную страны дочери Тутберидзе Спорт, 14:52
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 14:48
В Новосибирске сочли неуместным салют в честь 85-летия области Политика, 14:42
Актер Генри Сильва из «Одиннадцати друзей Оушена» умер в возрасте 95 лет Общество, 14:39
Дрозд словами «лучшее позади» оценил шансы Головкина в чемпионском бою Спорт, 14:22
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира Спорт, 14:14
Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное Политика, 14:10
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц назвал дружелюбными разговоры с Путиным, несмотря на разные взгляды

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Все разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина всегда проходят в дружелюбном тоне, несмотря на разницу во взглядах, в том числе по поводу ситуации на Украине. Об этом немецкий лидер заявил в интервью Deutschlandfunk.

«Если подытожить все разговоры, которые у меня были с ним за последнее время, то, безусловно, были подвижки. Просто они не были очень далеко идущими, как мы все знаем и видим каждый день, и украинцы страдают каждый день. При этом тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные, да, очень разные взгляды на этот вопрос, которые тоже четко изложены, в том числе и с моей стороны», — сказал Шольц.

Материал дополняется. 

Теги
Олаф Шольц Германия Владимир Путин
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter