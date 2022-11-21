Кремль напомнил о праве Госдумы решить, будет ли 31 декабря выходным

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Решение о том, будет ли выходным днем 31 декабря, будет принимать Госдума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива», — сказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил «РИА Новости», что закон о выходном 31 декабря могут принять до конца 2022 года. В этом случае новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу, добавил сенатор.

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, сейчас в январе восемь нерабочих праздничных дней: новогодние каникулы — 1-6 и 8 января, а также Рождество Христово — 7 января. При этом у регионов есть право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, в том числе 31 декабря.



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