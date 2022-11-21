Финская SRV Group продала долю в ТЦ «Охта молл» в Санкт-Петербурге

Финская SRV Group и ее местные партнеры (Sponda, Ilmarinen, Conficap) продали компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит расположенный в Санкт-Петербурге торгово-развлекательный центр «Охта молл» на 140 000 кв. м. Об этом говорится на сайте SRV Group.

Как сказано в сообщении, покупателем стала кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited. Причиной, по которой компания решила продать свои активы в России, стала специальная военная операция на Украине.

По данным газеты «Ведомости», Geomare Investments Limited может быть связана с совладельцем екатеринбургского девелопера «Проспект групп». Ранее сам девелопер говорил, что вел переговоры с SRV Group.

Торговый центр «Охта молл» был открыт в 2016 году. SRV Group владела 45% объекта, еще около 27% принадлежали SRV через другие компании. Кроме «Охта молла» компании также принадлежат доли торгово-развлекательных комплексах «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге и 4Daily (25 500 кв. м, партнер — Trinfico) в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» (43 500 кв. м) в Архангельске и офисом Eightedges (25 500 кв. м) в Санкт-Петербурге.