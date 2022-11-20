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Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до двух

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле села Нижний Ольшанец пострадали два человека
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Число пострадавших при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал глава региона.

Ранее сообщалось о пострадавшей женщине. Гладков говорил, что ее госпитализировали с осколочными ранениями ног.

Помимо этого, по словам губернатора, повреждения в результате обстрела получили десять домовладений, «где-то выбиты окна, где-то посекло крышу».

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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