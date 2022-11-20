Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до двух
Белгородский губернатор Гладков: при обстреле села Нижний Ольшанец пострадали два человека
Число пострадавших при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал глава региона.
Ранее сообщалось о пострадавшей женщине. Гладков говорил, что ее госпитализировали с осколочными ранениями ног.
Помимо этого, по словам губернатора, повреждения в результате обстрела получили десять домовладений, «где-то выбиты окна, где-то посекло крышу».