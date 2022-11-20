Внучка Байдена вышла замуж в Белом доме

Внучка президента США Джо Байдена Наоми Кинг Байден вышла замуж, церемония бракосочетания состоялась на Южной лужайке Белого дома, говорится на его сайте.

Наоми Кинг Байден 28 лет, девушка вышла замуж 25-летнего Питера Хирмана Нила. Церемония состоялась в 11:00 по времени восточного побережья США (19:00 мск) и длилась около часа, пишет The Washington Post. На нее пригласили порядка 250 гостей. Это были в первую очередь члены семьи, однако на мероприятие прибыл и госсекретарь США Энтони Блинкен, утверждает газета.

После завершения церемонии в парадной столовой Белого дома начались праздничный обед и свадебная вечеринка для родственников молодоженов. Вечером того же дня семья президента решила устроить прием с «десертом и танцами».

Место проведения церемонии украсили гирляндами из белых и зеленых цветов, венками и цветочной аркой, уточняет газета. В день свадьбы Наоми на улице было холодно (около плюс 4 градусов), однако жених и невеста на фотосессии были не в верхней одежде. Вокруг Белого дома во время мероприятия собрались журналисты и простые американцы, пишет издание.

Наоми Байден — дочь сына американского президента от первого брака Хантера Байдена. Первая леди США Джилл Байден не приходится девушке бабушкой. Мать Хантера и первая жена Байдена Нейлия погибла в автокатастрофе.

Свадьба члена президентской семьи прошла в Белом доме впервые с тех пор, когда пост главы государства занимал Билл Клинтон (1993-2001 годы), пишет The Washington Post. В 1994 году там состоялась свадьба брата Хиллари Клинтон, Энтони Родэма. Всего в Белом доме сыграли 19 свадеб.