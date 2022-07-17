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TMZ узнал о свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились и стали встречаться в начале нулевых. В 2002 они обручились, но позже расстались. Они возобновили отношения почти спустя 20 лет и весной этого года Лопес сообщила о помолвке
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Актер Бен Аффлек и актриса, певица Дженнифер Лопес поженились, сообщили издание TMZ и телеканал NBC со ссылкой на документы о заключении брака.

По данным TMZ, пара получила свидетельство о браке в округе Кларк штата Невада. В них указаны полные имена супругов: Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.

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Аффлек и Лопес познакомились в 2002 году, во время съемок в комедии «Джильи». В том же году они начали встречаться и обручились. Во время отношений они вместе снялись в еще одной ленте — «Девушка из Джерси». В начале 2004 года пара рассталась.

Одной из причиной расставания Лопес называла внимание прессы к жизни пары, пишет Harper’s Bazaar. «Наши отношения, я думаю, пострадали из-за этого. Это не единственная причина… но я думаю, что это определенно сыграло роль», — сказала она.

В 2004 году Лопес вышла замуж за американского певца Марка Энтони, они прожили в браке 10 лет, за это время исполнительница родила двоих детей.

Аффлек в 2005 году женился на актрисе Джениффер Гарнер, в браке родилось трое детей. Пара официально развелась в 2018 году.

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В 2021 году издание Page Six сообщало, что Аффлек и Лопес возобновили отношения. В апреле 2022 года Лопес объявила о помолвке с Аффлеком, писало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление певицы.

Дженнифер Лопес — американская актриса и певица. Известность ей принесло участие в фильмах «Селена», «Поворот», «Госпожа горничная», «С меня хватит», «Незаконченная жизнь» и др. В ее дискографии восемь альбомов, наибольший успех ей принесли первые два — One the 6 и J.Lo.

Бен Аффлек — актер, режиссер и сценарист. Первый успех к нему пришел после участия в фильме «Умница Уилл Хантинг». Вместе с актером Мэттом Деймоном он написал сценарий, который отметили премией «Оскар». Вторую статуэтку он получил в качестве продюсера за фильм «Операция «Арго» в 2013 году.

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Теги
Кирилл Соколов
Дженифер Лопес Бен Аффлек свадьба
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