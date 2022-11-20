Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
В РПЦ призвали не вводить уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ Общество, 04:17
Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter по итогам опроса Технологии и медиа, 04:05
Маск заявил об атаке ботов на опрос о восстановлении аккаунта Трампа Технологии и медиа, 03:28
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 03:15
Ученые оценили перспективность нового способа восстановления рук и ног Общество, 03:00
Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта Политика, 02:45
Мурашко назвал способ увеличить рождаемость в России Общество, 02:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Ленинградской области возобновили подачу газа в котельные после аварии Общество, 02:05
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию Политика, 01:48
Spiegel узнала о роспуске форума России и ФРГ «Петербургский диалог» Политика, 01:37
Кадыров показал кадры с места «укрепления позиций» российских войск в ЛНР Политика, 01:13
Глава Пентагона назвал «впечатляющими» вооружения российской армии Политика, 00:54
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 00:45
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В РПЦ призвали не вводить уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Митрополит РПЦ призвал не вводить уголовное наказание за ЛГБТ-пропаганду

В России не нужно вводить практику уголовного преследования за пропаганду гомосексуализма. Такое мнение высказал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире телеканала «Россия 24».

«Мое мнение, что уголовных преследований, конечно же, быть не должно. Но пропаганды [ЛГБТ], — ни прямой, ни косвенной, — тоже быть не может. Это, я считаю, абсолютно правильно», — сказал он.

Действующее российское законодательство предусматривает ответственность только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Однако, в конце октября, в Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в том числе среди взрослых. Первым предлагается внесли изменения в КоАП, вторым — в федеральные законы.

Инициатива предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Вводятся штрафы за распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол», а также за пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность». В случае с несовершеннолетними предусмотрен запрет не только на пропаганду, но и на демонстрацию ЛГБТ.

Поправки уже одобрили в первом чтении.

Позднее законодатели дополнили законопроект, и ко второму чтению предложили поправку об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду. К ней предлагается привлекать в случае повторного нарушения, писал РБК.

Читайте на РБК Pro
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими По-прежнему ли госсектор способен привлечь топ-менеджеров зарплатами Какие три уязвимости Netflix, Uber и Snap могут привести к катастрофе Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей

Авторы законопроекта предлагают внести в Уголовный кодекс ст. 151.3. За совершение предусмотренного этой статьей преступления предлагают наказывать вплоть до лишения свободы сроком на один год. При совершении преступления среди несовершеннолетних максимальный срок наказания вырастет до трех лет лишения свободы. В случае если пропаганду ЛГБТ вели повторно с использованием СМИ или интернета, лишить свободы могут на срок до двух лет (среди несовершеннолетних — до пяти лет).

Теги
РПЦ Тихон Шевкунов ЛГБТ гомосексуализм
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Издатели заявили о риске изъятия книг из-за формулировок закона об ЛГБТ
Технологии и медиа
В Думе предложили уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter