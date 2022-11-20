В РПЦ призвали не вводить уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

В России не нужно вводить практику уголовного преследования за пропаганду гомосексуализма. Такое мнение высказал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире телеканала «Россия 24».

«Мое мнение, что уголовных преследований, конечно же, быть не должно. Но пропаганды [ЛГБТ], — ни прямой, ни косвенной, — тоже быть не может. Это, я считаю, абсолютно правильно», — сказал он.

Действующее российское законодательство предусматривает ответственность только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Однако, в конце октября, в Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в том числе среди взрослых. Первым предлагается внесли изменения в КоАП, вторым — в федеральные законы.

Инициатива предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Вводятся штрафы за распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол», а также за пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность». В случае с несовершеннолетними предусмотрен запрет не только на пропаганду, но и на демонстрацию ЛГБТ.

Поправки уже одобрили в первом чтении.

Позднее законодатели дополнили законопроект, и ко второму чтению предложили поправку об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду. К ней предлагается привлекать в случае повторного нарушения, писал РБК.

Авторы законопроекта предлагают внести в Уголовный кодекс ст. 151.3. За совершение предусмотренного этой статьей преступления предлагают наказывать вплоть до лишения свободы сроком на один год. При совершении преступления среди несовершеннолетних максимальный срок наказания вырастет до трех лет лишения свободы. В случае если пропаганду ЛГБТ вели повторно с использованием СМИ или интернета, лишить свободы могут на срок до двух лет (среди несовершеннолетних — до пяти лет).