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В Донецке открыли памятный бюст полковнику Ольге Качуре

В Донецке на Аллее Героев открыли памятный бюст полковнику Ольге Качуре

В Донецке открыли памятный бюст полковнику Ольге Качуре, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сегодня, в День артиллерии, открыли бюст Корсе на Аллее Славы. Война — дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне — командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона», — написал он.

Качура (позывной Корса) командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР. Она служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» и командовала дивизионом реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» в Горловке. Она погибла в конце июля.

До 2012 года полковник в течение 16 лет служила в МВД Украины. В 2014 году Качура заняла сторону ополченцев Донецкой народной республики.В конце 2021 года суд на Украине приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы за «участие в террористической группе или организации».

Мэр Горловки Иван Приходько, сообщивший о смерти Качуры, не раскрыл обстоятельства ее гибели. Он говорил, что полковник «стояла у истоков Народной милиции ДНР». Президент Владимир Путин в начале августа посмертно присвоил Качуре звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Наградную звезду получила ее дочь Елена Карабет. Кроме того, Качуре посмертно присвоили звание Героя Донецкой народной республики.

Теги
ДНР открытие памятника
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