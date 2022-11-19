Северную ТЭЦ перевели на мазут после пожара на газопроводе в Ленобласти

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На Северной ТЭЦ отключилась часть генерирующего оборудования из-за аварии на газопроводе под Всеволожском, из-за чего частично снижена температура теплоносителя. ТЭЦ перевели на мазут. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило издание 47news.ru. Перевод на мазут подтвердил изданию 78.RU глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В материале упоминается, что работа двух котельных «оказалась нарушена».

«Северная ТЭЦ, которая отапливает Новое Девяткино, переводится на мазут. Во Всеволожске есть котельные № 3 и № 6, где есть незначительное падение давления в газопроводе, но никакого ЧП пока нету. На двое суток у нас есть запас. Анализируем ситуацию», — сказал Низовский.

Северная ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом промышленные предприятия, жилые и общественные здания в северной части Выборгского и Калининского районов Петербурга, а также Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района Ленобласти. Тепло получают более 800 тыс. человек.

Взрыв на газопроводе произошел днем 19 ноября. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются, добавил он.

Позже об отсутствии угрозы населению заявили в МЧС. «Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием», — добавили в ведомстве.