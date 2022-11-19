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МЧС назвало причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

МЧС России: к пожару на газопроводе в Ленобласти привела его разгерметизация
Газопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси начнется его ремонт, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

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К пожару на газопроводе в Ленинградской области привела «разгерметизация с последующим возгоранием», сообщили в пресс-службе МЧС России. Там добавили, что угрозы для населения нет, а информации о пострадавших не поступало.

Пожар на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево (входят в состав города Всеволжск) в Ленинградской области начался после взрыва, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнял, что угрозы для населения и рисков распространения огня на жилые районы нет.

Губернатор позже уточнил, что газопровод перекрыт, а после выгорания остатков газовой смеси начнется ремонт. На место взрыва выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу. Дрозденко назвал маловероятным распространение огня по лесу, поскольку его территория отдалена от места возгорания.

Момент взрыва, зафиксированной на супервидовую веб-камеру, публиковала «Фонтанка». По ее данным, пламя от взрыва поднялось в районе 15:27 по местному времени. Издание также разместило видео очевидцев, которые рассказали о сильном грохоте, от которого задрожали окна.

Дрозденко публиковал в своем телеграм-канале видео, на котором видно, как пламя на месте происшествия поднимается высоко над лесом. Он добавил, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Проверку по факту произошедшего начала прокуратура Ленобласти. На место происшествия выехали следователи и криминалисты областного управления Следственного комитета.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
газопровод Ленинградская область взрыв Пожар разгерметизация МЧС Александр Дрозденко
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