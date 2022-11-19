В Ленинградской области начался пожар после взрыва газопроводе

В Ленинградской области взорвался газопровод. Пламя видно из Петербурга

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В городе Всеволжск (Ленинградская область) начался пожар после взрыва не газопроводе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево», — сказал он.

По его словам, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются, добавил он.

«По предварительной информации, тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», — сообщили РБК в областной администрации.

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