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Война в Сирии ,  
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ВВС Израиля атаковали объекты на территории Сирии

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку израильских ВВС по объектам на территории арабской республики. Об этом говорится на сайте Минобороны Сирии.

«Израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям армии Сирии в центре страны и на побережье в 06.30 по местному времени (совпадает с мск), находясь над Средиземным морем в районе города Баньяс», — сообщило министерство.

27 октября система ПВО Сирии вновь отразила атаку с израильской стороны. Сирийские СМИ утверждали, что Израиль выпустил ракеты со стороны Голанских высот.

Теги
Сирия Израиль обстрел ВВС Израиля Минобороны
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