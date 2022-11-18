«Газпром» поставит Азербайджану до 1 млрд куб м газа

«Газпром» по новому договору поставит Азербайджану до 1 млрд куб. м газа до марта 2023-го

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Газпром» по новому договору с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR с 15 ноября начал поставки газа республике.

Компания уточняет, что планируется поставить до 1 млрд куб. м топлива. Поставки продолжатся до марта следующего года.

В июле прошлого года «Газпром» подписал договор о сезонных поставках газа с азербайджанской госкомпанией «Азерконтракт». Он действует до 2023 года. Согласно контракту, в летний сезон осуществляются поставки из Азербайджана в Россию, а в зимний Москва экспортирует аналогичные объемы топлива Баку.

В то же время Баку планирует до 2027 года более чем вдвое увеличить поставки газа в Европу, соответствующий меморандум в июле подписали президент Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Соглашение подписано на фоне сокращения поставок российского газа европейским странам. Алиев подчеркивал, что у Баку нет цели конкурировать с Россией на европейском рынке.

В ноябре Азербайджан потребовал от ЕС гарантий, что страны будут закупать топливо до 2027 года. Замглавы МИДа республики Эльнур Мамедов заявил, что увеличение объемов экспорта природного газа в Европу будет возможно только в случае инвестиций в его трубопроводную систему и заключения долгосрочных контрактов о закупке топлива.