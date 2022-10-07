Власти Херсонской области обвинили ВСУ в расстреле 16 мирных жителей

При этом замглавы ВГА Кирилл Стремоусов оговорился, что ссылается на рассказ очевидца. Поселок, где все это произошло, находится под контролем ВСУ, добавил он

Власти Херсонской области получили информацию о расстреле 16 человек в поселке Великая Александровка, сообщил «РИА Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«У человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — рассказал он.

По словам Стремоусова, населенный пункт недавно был занят украинскими войсками.

Ранее херсонская военно-гражданская администрация сообщила об обстреле ВСУ автобуса с мирными жителями на Дарьевском мосту (около 20 км к северо-востоку от Херсона) из HIMARS. По последним данным, погибли пять человек, пять пострадали.