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Власти Херсонской области обвинили ВСУ в расстреле 16 мирных жителей

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
При этом замглавы ВГА Кирилл Стремоусов оговорился, что ссылается на рассказ очевидца. Поселок, где все это произошло, находится под контролем ВСУ, добавил он

Власти Херсонской области получили информацию о расстреле 16 человек в поселке Великая Александровка, сообщил «РИА Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«У человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — рассказал он.

По словам Стремоусова, населенный пункт недавно был занят украинскими войсками.

Ранее херсонская военно-гражданская администрация сообщила об обстреле ВСУ автобуса с мирными жителями на Дарьевском мосту (около 20 км к северо-востоку от Херсона) из HIMARS. По последним данным, погибли пять человек, пять пострадали.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсонская область расстрел Кирилл Стремоусов
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