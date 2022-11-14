Вильфанд пообещал москвичам «настоящую зиму» с 16 ноября

В среду в Москве ожидается похолодание до пяти градусов мороза днем и до минус восьми градусов ночью, а также рост снежного покрова до 3 см, погода станет по-настоящему зимней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что уже в понедельник в столице пройдет снег, но температура воздуха будет еще выше нормы на 1,5 градуса. Со вторника она придет к норме, но заметного снега не ожидается.

«В среду москвичи увидят уже картину настоящей зимы. Ночью пройдут заметные осадки, и высота снежного покрова увеличится до 3 сантиметров. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, а днем — до минус 5 градусов. И так до конца недели», — рассказал он.

По словам Вильфанда, со среды-четверга температурный фон в Москве будет уже ниже нормы на 2-3 градуса, что климатически соответствует концу ноября — началу декабря. Снежный покров сохранится и в начале следующей недели, однако говорить о том, что он останется уже до конца зимы, рано — для этого его высота должна достичь 10 см, указал синоптик.

Тем временем в северной части России уже установилась зимняя погода: в нескольких районах Красноярского края температура опустится до 35-45 градусов мороза, а в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми ожидается похолодание до минус 22-29 градусов.

Так, по словам Вильфанда, в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми со вторника похолодает до 25-29 градусов мороза. «Аномалия, отклонение от нормы будет достигать даже 14 градусов», — отметил он.

Минус 45 градусов, в частности, ожидается в Таймырском районе Красноярского края, что станет самой низкой температурой в российских регионах с ближайшие три дня, указал синоптик.