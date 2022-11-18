МВД установило подозреваемого в убийстве женщины на юге Москвы

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Полиция установила предполагаемого убийцу женщины на юге Москвы, его разыскивают, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело женщины 1993 года рождения с ножевыми ранениями в грудь обнаружили на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет.

Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что 17 ноября будущая жертва преступления пожаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней, напал и даже пытался задушить. Девушка сообщила, что боится выходить с работы в продуктовом магазине на улице Булатниковой. Собеседник агентства уточнил, что полицейские приезжали по вызову, но преследователя не обнаружили.

Волк подтвердила, что погибшая накануне звонила в полицию. «Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», — сообщила официальный представитель МВД.