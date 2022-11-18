МВД установило подозреваемого в убийстве женщины на юге Москвы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 17 ноя, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 17 ноя, 16:12
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 15:58
Daily Mail узнала о намерении МЮ расторгнуть контракт с Роналду Спорт, 15:52
Как развиваются сервисы для малого бизнеса РБК+, 15:52
Более 90% россиян высказались против отказа от новогодних елок Общество, 15:50
«Транснефть» опровергла атаку дрона ВСУ на нефтегавань в Новороссийске Политика, 15:49
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 15:47
Budweiser отреагировала на запрет продажи пива на стадионах ЧМ-2022 Спорт, 15:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Один из лидеров криптоотрасли в Гонконге прекратит работу из-за краха FTX Крипто, 15:38
Экс-чемпион Bellator не смог назвать россиянина фаворитом в титульном бою Спорт, 15:36
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 15:35
Иллюзия тревоги: как ум заставляет человека беспокоиться без причины Pro, 15:34
Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Политика, 15:34
Цена нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже $89 за баррель Инвестиции, 15:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

МВД установило подозреваемого в убийстве женщины на юге Москвы

МВД: предполагаемый убийца женщины на юге Москвы установлен
Фото: Moscowproc / Telegram
Фото: Moscowproc / Telegram

Полиция установила предполагаемого убийцу женщины на юге Москвы, его разыскивают, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело женщины 1993 года рождения с ножевыми ранениями в грудь обнаружили на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет.

 Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что 17 ноября будущая жертва преступления пожаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней, напал и даже пытался задушить. Девушка сообщила, что боится выходить с работы в продуктовом магазине на улице Булатниковой. Собеседник агентства уточнил, что полицейские приезжали по вызову, но преследователя не обнаружили.

Волк подтвердила, что погибшая накануне звонила в полицию. «Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», — сообщила официальный представитель МВД.

Теги
МВД убийство Москва ножевые ранения
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Политика
СК сообщил о задержании гида из-за гибели туристов на Ключевской сопке
Общество
СК завел уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter