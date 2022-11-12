Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
«Зенит» обыграл худший клуб РПЛ и ушел на зимний перерыв лидером Спорт, 18:22
Власти Каховского района Херсонской области уехали с левого берега Днепра Политика, 18:15
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 18:00
Суд арестовал обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве Общество, 17:50
«Манчестер Сити» потерпел первое с февраля поражение в домашнем матче Спорт, 17:40
УНН узнало о закупках более 13 млн единиц оружия в интересах Киева за год Политика, 17:36
Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких сел Политика, 17:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Reuters узнал о пропаже $1 млрд средств клиентов с криптобиржи FTX Финансы, 17:30
В КХЛ заявили о потере интереса к Кубку мира в отсутствии россиян Спорт, 17:23
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 17:11
МИД заявил о намерении добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT Политика, 16:56
В Кирове проведут проверку после выхода девочки без одежды из детсада Общество, 16:54
Рогов заявил о возможной переброске Киевом 40 тыс. военных из Херсона Политика, 16:27
Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве Спорт, 16:27
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Суд арестовал обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве

Суд в Москве арестовал на месяц обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Московский суд арестовал до 16 декабря двоих обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка возле озера Святое на востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В пресс-службе московских судов сообщили только об одном из арестов — Преображенский суд заключил под стражу Оксенчука А.Д.

Оба обвиняемых возражали против заключения под стражу и просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

По данным следствия, 24- и 21-летний мужчины 15 октября сильно избили мальчика, а также заставили его раздеться, несмотря на холод, после чего подросток начал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил мальчика съесть наркотическое вещество, которым тот отравился. Из-за острой интоксикации, осложнившейся отеком головного мозга, потерпевший скончался.

Мужчины обвиняются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц). По этой статье им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою вину они не признали.

Тело мальчика нашли 16 октября в районе Косино-Ухтомский на юго-востоке Москвы. Родители обратились в правоохранительные органы после того, как накануне подросток ушел гулять с друзьями и потом не вернулся домой.

Читайте на РБК Pro
Сколько сладостей можно есть в день Я ненавижу своего начальника: каких руководителей не любят в коллективе Как СВО влияет на акции производителя HIMARS и других оборонных компаний Биатлонист Бьорндален: «Жизнь слишком коротка, чтобы перестать бороться»
Теги
убийство подросток арест Москва
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
На юго-востоке Москвы обнаружили тело подростка
Общество
В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter