Суд арестовал обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве

Суд в Москве арестовал на месяц обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка

Фото: moscowproc / Telegram

Московский суд арестовал до 16 декабря двоих обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка возле озера Святое на востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В пресс-службе московских судов сообщили только об одном из арестов — Преображенский суд заключил под стражу Оксенчука А.Д.

Оба обвиняемых возражали против заключения под стражу и просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

По данным следствия, 24- и 21-летний мужчины 15 октября сильно избили мальчика, а также заставили его раздеться, несмотря на холод, после чего подросток начал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил мальчика съесть наркотическое вещество, которым тот отравился. Из-за острой интоксикации, осложнившейся отеком головного мозга, потерпевший скончался.

Мужчины обвиняются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц). По этой статье им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою вину они не признали.

Тело мальчика нашли 16 октября в районе Косино-Ухтомский на юго-востоке Москвы. Родители обратились в правоохранительные органы после того, как накануне подросток ушел гулять с друзьями и потом не вернулся домой.