В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении супруги

На западе Москвы нашли части тела женщины, подозреваемый в убийстве — ее супруг

Около одного из жилых домов по улице Маршала Тухачевского на западе Москвы обнаружили части тела женщины, в убийстве подозревают ее 89-летнего мужа, сообщает столичный главк Следственного комитета.

В квартире подозреваемого также обнаружили останки женщины, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное предусмотренное статьей наказание — 15 лет лишения свободы. Прокуратура контролирует ход расследования.

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый — 89-летний Петр Войнаховский — задержан. Он отрицает свою вину, в ближайшее время пенсионера увезут в отдел и проверят на вменяемость.

Накануне в Санкт-Петербурге во время очистки Ижорского пруда нашли спортивную сумку с частями тела человека, сообщает петербургский СК. По данному факту также возбуждено дело об убийстве.

«Фонтанка» пишет, что в сумке находились фрагменты женских ног. Кроме них, там лежал кусок асфальта. По предварительным данным, фрагменты тела пробыли в воде от девяти до 13 дней, добавляет издание.