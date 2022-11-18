В Приморском крае жители 130 многоквартирных домов остались без воды

В Приморском крае 27 тыс. жителей из 130 многоквартирных домов остались без воды

Место аварийного участка (Фото: fokino / Telegram)

Более чем 27 тыс. жителей города Фокино и поселка Дунай (входит в состав закрытого административно-территориального образования Фокино) остались без горячей и холодной воды в результате аварии, произошедшей днем 17 ноября. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«Так, в результате аварии 80 многоквартирных домов г.Фокино, 52 многоквартирных дома пгт. Дунай (всего более 27 тыс. жителей), а также объекты социальной инфраструктуры остались без холодного и горячего водоснабжения», — сообщает ведомство.

Авария произошла в связи с поломкой водопроводной задвижки на магистральном водоводе в ходе дорожных работ. Глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов добавил, что 18 ноября рабочие приступили к замене поломанной детали, работы планируется завершить в течение дня.

Позже власти уточнили, что подача воды будет прервана до вечера 19 ноября, поэтому по согласованию с Примтеплоэнерго для жителей округа организован подвоз воды.

Прокуратура ЗАТО Фокино организовала проверку, чтобы дать оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ и соблюдению прав граждан на бесперебойное получение коммунальной услуги.

В конце октября из-за прорыва канализации без водоснабжения остались два района Волгограда, где живут почти 200 тыс. человек. Из-за аварии сточные воды залили несколько городских районов. После этого в Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти назвали причиной «крупнейшей техногенной» аварии заржавевшие стальные трубы.