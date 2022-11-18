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Суд оправдал нарисовавшего глаза на картине экс-охранника Ельцин-центра

Суд оправдал экс-охранника Ельцин-центра, нарисовавшего глаза на картине ученицы Малевича
Суд в Екатеринбурге решил, что 63-летний Александр Васильев не имел прямого умысла, совершая вандализм. Наказание в виде обязательных работ и принудительного лечения у психиатра отменили
Фото: The Art Newspaper Russia
Фото: The Art Newspaper Russia

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему охраннику Ельцин-центра Александру Васильеву, испортившему картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», говорится в сообщении областной прокуратуры. Прокуратура допускает, что может обжаловать решение суда.

В начале прошлого декабря 63-летний Васильев, который тогда работал охранником в Ельцин-центре, пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам на картине Лепорской. Полотно было застраховано, стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб. Васильева вычислили по камерам видеонаблюдения и обвинили в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — арест сроком до трех месяцев.

В конце августа суд приговорил Васильева к 180 часам исправительных работ и назначил ему принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра. Подсудимый утверждал, что принял полотно за детский рисунок, а пририсовать глаза фигурам его попросили подростки. Руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских говорил, что на видеозаписях из галереи рядом с мужчиной подростков не видно.

Васильев признал свою вину и извинился перед Третьяковской галереей, которая привезла картину на выставку в Ельцин-центр, рассказывал адвокат подсудимого Алексей Бушманов. Защита также просила прекратить уголовное дело и назначить штраф.

18 ноября суд апелляционной инстанции решил, что приведенные в предыдущем приговоре доказательства не позволяют сделать безусловный вывод, что Васильев совершил акт вандализма с прямым умыслом, передал ТАСС. Кроме того, он учел мнение приглашенного на заседание эксперта, которая указала, что действия подсудимого могут считаться только нанесением ущерба, а не обезображиванием картины. Васильева оправдали в связи с отсутствием состава преступления, принудительное лечение у психиатра также отменили.

Адвокат Васильева в разговоре с екатеринбургским изданием E1 заявил, что его подзащитный вряд ли будет добиваться компенсации за отмену приговора, поскольку устал от судебных разбирательств. Как отмечает издание, иск к Васильеву может подать страховая компания, которая оплатила реставрацию картины, но пока этого не сделала.

Васильев — ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне; в 1997 году получил контузию, которая, по его словам, сказалась на психическом состоянии. После порчи картины мужчина был уволен из Ельцин-центра и жил на пенсию 12 тыс. руб.

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Ельцин-центр картина охранник суд
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