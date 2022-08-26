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Нарисовавший на картине глаза экс-охранник извинился перед Третьяковкой

Экс-охранник Ельцин-центра извинился за нарисованные им на картине Анны Лепорской глаза
Бывший охранник Ельцин-центра, обвиненный в вандализме за то, что пририсовал глаза к картине художницы Анны Лепорской, извинился за свой поступок. Однако гособвинитель в это не поверил
Фото: The Art Newspaper Russia
Фото: The Art Newspaper Russia

Бывший охранник Ельцин-центра, который в декабре прошлого года пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галереей, в которой эта работа хранится, и направил в ее фонд 5 тыс. руб. Об этом рассказал его адвокат Алексей Бушмаков на заседании суда, передает «РИА Новости».

«Он направил письмо в адрес Третьяковской галереи, правда, с моей электронной почты и направил 5 тысяч рублей в их фонд», — сообщил адвокат.

Сторона защиты также попросила суд прекратить уголовное дело, назначив штраф.

Однако гособвинитель возразил, что данные меры являются недостаточными. По его словам, сведений о том, что Третьяковская галерея получила извинения от обвиняемого в вандализме охранника, предоставлено не было, уточняет ТАСС.

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Инцидент с порчей картины произошел 7 декабря 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре, куда из Третьяковки привезли картину Лепорской. Мужчина пририсовал ручкой глаза к лицам изображенных фигур. Повреждение картины заметили две посетительницы выставки, которые сообщили об этом сотруднику арт-галереи. Стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб., картина была застрахована.

Вандалом оказался сотрудник частной охранной организации, нанятый Ельцин-центром — 63-летний Александр Васильев. Против него возбудили дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Максимальное наказание по ней — арест на срок до трех месяцев.

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Сам Васильев говорил, что не знал, что это ценная картина, и думал, что это детский рисунок, а пририсовать глаза фигурам его попросили подростки. Руководитель арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских говорил, что на видеозаписях из галереи рядом с мужчиной никаких подростков не видно.

После эпизода с картиной его уволили из Ельцин-центра, сейчас он безработный и живет на пенсию в 12 тыс. руб. Свою вину он полностью признал.

Анна Лепорская известна как мастер художественного фарфора. Она родилась в 1900 году и умерла в 1982-м. У Казимира Малевича — основоположника супрематизма и автора «Черного квадрата» — она училась в 1920-х годах.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
картина Ельцин-центр Третьяковская галерея охранник
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