В правительстве рассказали о работе над самолетом вертикального взлета

По словами вице-премьера Юрия Борисова, в настоящее время ведутся концептуальные работы, а серийное производство может начаться спустя семь-десять лет

Юрий Борисов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Министерство обороны ведет «концептуальные работы» по созданию нового типа самолета вертикального взлета, передает корреспондент РБК.

Борисов добавил, что производство такого самолета предусмотрено госпрограммой вооружения.

«Это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку либо просто вертикальный взлет», — сказал он, добавив, что работы ведутся с 2017 года.

Конкретные сроки начала производства таких самолетов Борисов не назвал, но добавил, что они определяются технологическим циклом. «Как правило, это семь-десять лет», — добавил он.

В советские времена Вооруженные силы использовали самолет Як-38. Он был принят на вооружение в 1977 году. Первый полет на его прототипе, Як-36, был совершен в 1966 году. Впоследствии также был разработан самолет Як-141, но после распада Советского Союза на проект не нашли необходимого финансирования. Также в 1990-х годах велась разработка проекта Як-201.

Вооруженные силы США с 2016 года используют истребители Lockheed Martin F-35B, способные взлетать и садиться вертикально. В начале июня 2018 года эти самолеты также поступили на службу в Великобритании.