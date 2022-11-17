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В Германии у операторов связи произошел сбой

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сбой в работе операторов мобильной связи произошел по всей Германии, пишет Bild.

Газета, ссылаясь на ресурс allestörungen.de, отслеживающий неполадки в работе сайтов и мобильных операторов и приложений, сообщает, что проблемы возникли почти у всех немецких операторов связи. Клиенты по всей стране указали на невозможность совершать звонки. Из-за чего начались неполадки и когда они будут устранены, неизвестно. Оператор O2 Deutschland написал в своем твиттер-аккаунте: «Мы работаем, чтобы восстановить сервис как можно скорее».

Bild уточняет, что из-за масштабного сбоя пользователи не могут дозвониться в службу экстренной помощи в Гамбурге, Бремене и Баден-Вюртемберге. Чтобы вызвать скорую помощь или команду пожарных, потребуется использовать стационарный телефон.

В октябре в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) произошел глобальный сбой — сперва у пользователей были проблемы с отправкой и получением сообщений, затем исчезла возможность подключиться к приложению. Из Германии поступило более 183 тыс. сообщений о проблемах в работе мессенджера.

Теги
глобальный сбой Германия иностранные операторы связи
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