В работе Instagram произошел глобальный сбой

У пользователей возникают проблемы со входом в аккаунт, соцсеть уведомляет юзеров о возможном его удалении из-за «нарушения правил сообщества»

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступает на работу приложения соцсети. В Twitter пользователи из разных стран массово жалуются на то, что их выбрасывает из аккаунта, после чего приложение выдает сообщение о том, что их профиль заблокирован в связи с нарушением правил сообщества.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Швейцарии, Франции и США.

В связи с признанием Meta экстремистской и запрета на ее деятельность в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокировали в марте. Пользоваться ими по-прежнему можно, ответственности за использование этих платформ нет.