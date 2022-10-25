В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе WhatsApp

Сначала у пользователей наблюдались проблемы с отправкой и получением сообщений, затем исчезла возможность подключения к мессенджеру

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Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) сообщили о сбое в его работе, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

К 10:30 мск 25 октября число сообщений о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Например, из Германии их поступило более 183 тыс., из Великобритании — свыше 60 тыс., из Индии — почти 29 тыс., из Индонезии — около 9 тыс., из Франции — почти 8 тыс., из США — около 3,5 тыс.

Российские пользователи жалуются на неполадки при отправке сообщений, например не появляются две галочки при их доставке и они не становятся голубыми при прочтении сообщения адресатом. Проблемы наблюдаются как в мобильном приложении, так и веб-версии. Также возникают проблемы непосредственно с подключением к сервису.

В Meta заявили Reuters, что в курсе проблемы и работают над восстановлением работы мессенджера.

РБК направил запрос в службу поддержки WhatsApp Messenger.

В середине октября произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». На неполадки пожаловались пользователи из России и Белоруссии, всего в сервис DownRadar поступило почти 3,5 тыс. сообщений о сбое. Среди проблем, отмеченных пользователями, были общий сбой, неполадки в работе мобильного приложения, сайта и мессенджера.