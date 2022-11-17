В Ираке рухнуло три здания из-за взрыва газового баллона

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В городе Сулеймания в Ираке взорвался газовый баллон, установленный на крыше дома, в результате чего погибли по крайней мере пять человек и 15 пострадали. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

По предварительной информации, причиной стал взрыв баллона со сжиженным газом, установленного на крыше трехэтажного дома. В результате происшествия рухнуло три соседних дома, повреждено несколько автомобилей. Как сообщает телеканал Zagros News, пострадавших не меньше 20 человек, один погиб. Под завалами разрушенных домов находятся люди, на место аварии выехали десять отрядов гражданской обороны. Госпитализированы 15 человек.

Ранее в стамбульском районе Фатих в Турции в доме взорвался газ, после чего начался пожар. Взрыв произошел вечером 16 ноября. Пожар начался на цокольном этаже трехэтажного дома, затем огонь перешел на первый этаж. Пострадали десять человек.

В ночь с 15 на 16 ноября в Стамбуле загорелись несколько автомобилей. При пожаре также в районе Фатих сгорели пять машин, повреждения получили здание и банкомат, расположенные неподалеку от места происшествия.