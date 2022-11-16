Число сгоревших машин при пожаре в центре Стамбула увеличилось до пяти

При пожаре в центральном районе Стамбула Фатих сгорели пять машин, также повреждения получили здание и банкомат, расположенные вблизи места происшествия, передает Habertürk.

Издание Yeni Akit сообщает о шести получивших повреждения автомобилях.

По данным Habertürk, водитель первого из загоревшихся автомобилей остановился на улице Коджамустафа-паша, когда заметил дым из-под капота. Затем пламя распространилось на припаркованные поблизости машины.

В одной из машин произошел взрыв. Ранее издание публиковало видео, на котором были слышны звуки, напоминающие взрывы.

Пожар произошел спустя два дня после теракта в другом районе Стамбула, Бейоглу, на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадал 81. Улица является одним из самых популярных мест у туристов, на ней также находится российское генконсульство. По данным дипмиссии, среди пострадавших есть трое граждан России.

В ночь на 14 ноября турецкое МВД сообщило о задержании заложившего бомбу. Sabah со ссылкой на полицию писала, что взрыв совершила гражданка Сирии 1999 года рождения по имени Ахлам Альбашир, которая, по данным ведомства, на допросе призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана». Анкара считает эту организацию террористической. Сама «Рабочая партия Курдистана» свою причастность к теракту опровергает. Всего задержано 50 человек, сообщали в турецком Минюсте.

Соболезнования в связи с произошедшим Турции выразили ряд стран. При этом Анкара не приняла соболезнования от Вашингтона. Военные США оказывали поддержки курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии. Глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что соболезнования США можно расценить так, «будто бы убийца был одним из первых, кто прибыл на место происшествия». Он отметил, что турецкие власти «знали, где координировалось нападение».