Зеленский назначил бывшего генпрокурора послом в Швейцарии

Ирина Венедиктова (Фото: Анатолий Сирык / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии.

Ранее диппредставительство возглавлял Артем Рыбченко, назначенный на должность посла Петром Порошенко летом 2018 года. Зеленский уволил дипломата в конце сентября.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение обязанностей. Позже Зеленский уточнил причины отстранения чиновников от должности, отметив, что оно принято в связи с «очень серьезными вопросами» к ним из-за связи сотрудников ведомств с Россией. Он пояснил, что к этому дню ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационизме сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. Более 60 сотрудников СБУ и прокуратуры остались на занятых Россией территориях и продолжили работу.

19 июля Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой и Баканова. 28 июля новым генпрокурором Украины был назначен Андрей Костин.

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сразу после смещения Венедиктовой с поста генпрокурора заявил, что она остается членом команды партии и будет назначена на дипломатическую должность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 августа сообщал, что подписал представление Владимиру Зеленскому о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии. Министр отметил, что Венедиктова имеет компетенции для работы послом, о чем свидетельствует ее работа с международными партнерами в последние месяцы.