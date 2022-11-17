Глава Министерства просвещения: к 2024 году в каждой российской школе появится свой театр

Министр просвещения обещал к 2024 году открыть в каждой школе свой театр

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

К 2024 году театры будут созданы в каждой школе, пообещал министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей музыки в Пскове, сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Министр отметил, что сейчас совместно с Театральным институтом имени Щукина и Российским движением школьников проводятся курсы повышения квалификации для педагогов — руководителей театральных коллективов.

Министр сообщил, что сейчас школьное театральное движение насчитывает не менее 24 тыс. театральных коллективов.

17 ноября Министерство просвещения подняло вопрос о введении единой школьной формы в России. Кравцов в Госдуме заявил о необходимости ввести единую форму. Правом решения, какой именно вариант формы вводить, министр предложил наделить непосредственно школы.

Позже замминистра просвещения Татьяна Васильева отметила, что это не решенное дело, а повод для обсуждения. «Это не планы, это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями, поднимался спикером Госдумы Вячеславом Володиным, поэтому это перспектива «на подумать» и всем сообществом здесь выстроить позицию», — уточнила Васильева.