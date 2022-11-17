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МИД КНР отказался считать угрозой обращенные к Трюдо слова Си Цзиньпина

МИД Китая: Си Цзиньпин не критиковал премьера Канады Трюдо и не угрожал ему на G20
Си Цзиньпин (справа) и Джастин Трюдо
Си Цзиньпин (справа) и Джастин Трюдо (Фото: Adam Scotti / Prime Minister's Office / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин не угрожал премьер-министру Канады Джастину Трюдо на саммите «Большой двадцатки». Об этом заявила на брифинге официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает Reuters.

Си Цзиньпин и Трюдо встретились в кулуарах саммита 15 ноября. После этого Reuters со ссылкой на источник в канадском правительстве написал, что Трюдо на встрече выразил «серьезную обеспокоенность» из-за возможного вмешательства Пекина в выборы 2019 года. По данным издания, политики также обсуждали военные действия на Украине, Северную Корею и борьбу с изменением климата.

После этого канадский CTV News опубликовал видео, на котором Си Цзиньпин говорит Трюдо: «Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться».

Официальный представитель МИДа Китая Мао Нин заявила, что интерпретировать слова Си Цзиньпина как критику или обвинения некорректно. «На видео <...> действительно показан разговор двух лидеров, который они провели во время саммита G20. Это вполне нормально. Не думаю, что это можно трактовать так, будто председатель [КНР] Си [Цзиньпин] критиковал или обвинял кого-то», — сказала она.

Фраза Си Цзиньпина «иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться» не была угрозой, считает представитель китайского МИДа. По ее словам, глава КНР и канадский премьер вели «нормальный» обмен мнениями и просто «выражали свои позиции».

Мао Нин не стала комментировать значение фразы «это неуместно, и это не то, как велся наш разговор», отмечает Reuters.

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G20 Китай Канада Си Цзиньпин Джастин Трюдо
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