Си Цзиньпин раскритиковал премьера Канады после утечки переговоров в СМИ

Газета National Post со ссылкой на источник в канадском правительстве ранее сообщила, что Трюдо на встрече 15 ноября выразил беспокойство из-за возможного вмешательства КНР в выборы 2019 года

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Председатель КНР Си Цзиньпин в кулуарах саммита G20 («Большая двадцатка») раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после публикации деталей переговоров с ним в прессе. Видео беседы политиков опубликовала репортер CTV National News из канадского пресс-пула Энни Бержерон-Оливер на своей странице в Twitter.

«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», — говорит Си Цзиньпин на видео.

Сказав это, глава КНР попытался отойти в сторону, но Трюдо остановил его. «В Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», — ответил он.

«Давайте сначала создадим условия», — сказал Си Цзиньпин канадскому премьеру. Политики пожали друг другу руки, затем Си Цзиньпин удалился.

Саммит G20 проходил 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Си Цзиньпин и Трюдо встретились в кулуарах саммита накануне, 15 ноября. После встречи канадская National Post со ссылкой на источник в правительстве написала, что Трюдо на встрече с председателем Китая выразил «серьезную обеспокоенность» из-за возможного вмешательства Пекина во внутренние дела Канады. The Global News ранее сообщила, что представители разведки страны подозревают Китай во вмешательстве в канадские выборы 2019 года.

Кроме того, говорили источники National Post, политики обсуждали конфликт на Украине, Северную Корею и важность декабрьского саммита в Монреале «для защиты природы и борьбы с изменением климата».