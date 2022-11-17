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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили о 23 выпущенных ВСУ ракетах HIMARS за сутки

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 23 ракеты из РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР 23 ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего с применением HIMARS было обстреляно шесть населенных пунктов: поселки Мирное и Белокуракино и города Перевальск, Зимогорье, Старобельск и Сватово.

В Зимогорье при обстреле погиб один мужчина, два мирных жителя были ранены. Еще два человека получили ранения в Сватово, один — в Белокуракино.  Два жилых дома и железнодорожная станция получили повреждения в Сватово и Белокуракино. В Зимогорье повреждены многоэтажный жилой дом, производственные помещения хлебоприемного пункта, средняя школа, детский сад, железнодорожная станция, линия электропередачи.

14 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные обстреляли из HIMARS пригород Луганска. В результате были повреждены школа и железнодорожная станция Меловая.

Как сообщили 17 ноября в представительстве в СЦКК, с начала российской спецоперации на Украине ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР более 11 тыс. боеприпасов, в том числе 492 ракеты HIMARS. В результате погибли 123 мирных жителя, 368 были ранены.

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