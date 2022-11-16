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Львовские власти допустили, что на ремонт энергосистемы уйдет год

Глава львовской администрации: на ремонт энергетической инфраструктуры может уйти год
Фото: Павел Паламарчук / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Павел Паламарчук / Keystone Press Agency / Global Look Press

На полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области уйдет от восьми месяцев до одного года. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

Повреждения получили три объекта энергетической инфраструктуры на территории области, уточнил Козицкий. Он написал, что «все три объекта получили критические повреждения» и что на полное возобновление работы энергообъектов «нужно 8–12 месяцев».

Объекты, по словам главы ОВА, пострадали сильнее, чем в октябре. Козицкий добавил, что «два из трех ударов» нанесли по объектам, которые попадали под обстрел и раньше.

В Минобороны 15 ноября сообщили, что российские военнослужащие наносили удары по целям на территории Украины. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал массированный обстрел самым масштабным с начала боевых действий. По данным компании «Укрэнерго», удары по объектам инфраструктуры фиксировались во всех регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в северных и центральных областях. В МВД страны сообщили, что повреждения получили около 30 объектов. Российское Минобороны удары по Киеву и районам близ украинско-польской границы опровергло.

Без электричества после ударов, по данным властей, остались больше 7 млн абонентов. «Если мы считаем в людях, это значительно больше», — говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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