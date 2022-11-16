Львовские власти допустили, что на ремонт энергосистемы уйдет год
На полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области уйдет от восьми месяцев до одного года. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем телеграм-канале.
Повреждения получили три объекта энергетической инфраструктуры на территории области, уточнил Козицкий. Он написал, что «все три объекта получили критические повреждения» и что на полное возобновление работы энергообъектов «нужно 8–12 месяцев».
Объекты, по словам главы ОВА, пострадали сильнее, чем в октябре. Козицкий добавил, что «два из трех ударов» нанесли по объектам, которые попадали под обстрел и раньше.
В Минобороны 15 ноября сообщили, что российские военнослужащие наносили удары по целям на территории Украины. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал массированный обстрел самым масштабным с начала боевых действий. По данным компании «Укрэнерго», удары по объектам инфраструктуры фиксировались во всех регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в северных и центральных областях. В МВД страны сообщили, что повреждения получили около 30 объектов. Российское Минобороны удары по Киеву и районам близ украинско-польской границы опровергло.
Без электричества после ударов, по данным властей, остались больше 7 млн абонентов. «Если мы считаем в людях, это значительно больше», — говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.