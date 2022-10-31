Мэр Белгорода ушел в отставку

Мэр Белгорода Антон Иванов покинул должность в связи с переходом на другую работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

«Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — уточнил глава региона.

Демидов, который стал врио мэра города, был советником Иванова, а 12 октября был назначен его первым заместителем.

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