Ракова рассказала о закупке 3 тыс. аппаратов для диагностики сердца

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В рамках обновления парка медицинской техники с начала 2022 года в столичные поликлиники и больницы закупили уже более 3 тыс. единиц оборудования для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний: 1,5 тыс. электрокардиографов и примерно столько же систем суточного мониторирования артериального давления. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, из указанного числа приборов основная часть уже получена медучреждениями, остальные будут поставлены в ближайшее время. «Мы постоянно обновляем медицинскую технику в наших больницах и поликлиниках, — заверила Ракова. — Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики и лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов».

Закупка новой аппаратуры для диагностики болезней сердца — лишь малая часть программы технологического обновления столичной системы здравоохранения. Так, в медицинские организации поставляется и «тяжелое» медицинское оборудование: аппараты для КТ, МРТ и рентген-аппараты, ангиографы и маммографы.

Современное оборудование поступает в том числе и в новые поликлиники в ходе программы капремонта по новому московскому стандарту. В таком случае техника закупается с заранее фиксированными сроками поставки, чтобы оборудование поступило непосредственно к открытию обновленных зданий.