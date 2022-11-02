Ракова заявила о включении данных КТ и МРТ из немосковских клиник в ЭМК

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Москва расширила функционал электронной медкарты — теперь в ней доступны результаты исследований КТ и МРТ не только из городских медучреждений, но и из частных и федеральных клиник. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, к проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах — более 80. «Врачам городских больниц и поликлиник также будут доступны эти данные, что упростит взаимодействие между разными медучреждениями и поможет иметь более полную информацию о здоровье пациентов, — подчеркнула Ракова. — Горожан это избавит от необходимости самостоятельно передавать сведения о проведенных исследованиях и поможет всегда иметь их под рукой, например, если потребуются консультации нескольких специалистов».

По мнению главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрея Тяжельникова, столичные врачи уже успели убедиться в удобстве этого сервиса: «В ЭМК специалист видит всю необходимую для постановки диагноза и назначения терапии информацию в структурированном формате».

Посмотреть результаты и скачать архивы со снимками исследований КТ и МРТ, выполненных как в городских медучреждениях, так и в частных и федеральных клиниках по ОМС, москвичи могут непосредственно в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде снимка в формате DICOM. В архиве будет специальная программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по ее использованию. Ссылки для скачивания файлов будут действовать на странице с протоколом исследования в течение пяти дней. В случае окончания срока действия ссылки на исследование ее можно запросить повторно.

Кроме того, ранее пользователям стали доступны результаты и снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией из восьми частных и семи федеральных учреждений.

«Очень удобно, что теперь будут доступны результаты лучевых исследований не только из городских больниц и поликлиник, но и из частных и федеральных, — уточнил Тяжельников. — Этот проект — новый уровень взаимодействия столичных медучреждений и еще один шаг к цифровому здравоохранению будущего».

Также в электронной медкарте можно просмотреть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, выписки из стационаров, историю вакцинаций взрослых и детей. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с информацией о выданных больничных листах, выписанных действующих рецептах, с данными о вызовах скорой помощи и результатах обследований в павильонах «Здоровая Москва». При необходимости пациенты могут выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.