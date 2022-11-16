Мария Захарова рассказала о провокации против Лаврова в Камбодже

Захарова заявила о провокации против Лаврова в Камбодже

Сергей Лавров (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press )

Против министра иностранных дел Сергея Лаврова была совершена провокация в Камбодже, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Отрывок этого она опубликовала в своем телеграм-канале.

13 ноября в Камбодже прошел саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на который от России приехал министр Сергей Лавров. На встречах Восточноазиатского саммита он отмечал милитаризацию региона из-за расширения НАТО в Новой Зеландии, Японии и Австралии, которые являются диалоговыми партнерами АСЕАН, сообщал ТАСС.

После того как мероприятия в рамках саммита закончились, к Лаврову, по словам Захаровой, начала «прорываться» некая женщина, пытаясь коснуться министра телефоном.

«Человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а дотронуться до российского министра», — сказала Захарова. Она уточнила, что поведение подбежавшей к Лаврову женщины — это «явно провокационная история».

Захарова подчеркнула, что у женщины попытались выяснить, какое СМИ она представляет, но она стала скрывать бейдж и «прятаться под какие-то стойки».

В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Сингапур, Лаос и Мьянма. Полномасштабными диалоговыми партнерами блока являются, в частности, КНР, Россия и США.