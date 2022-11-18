Ученые рассказали, какие страны обгонят Россию по населению через 30 лет

Десятка стран мира по населению через десятилетия кардинально изменится, заявили РБК опрошенные демографы. Если сейчас Россия входит в топ-10 по населению, то к 2050 году ее заменят Демократическая Республика Конго и Эфиопия

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Демократическая Республика Конго и Эфиопия сменят Россию и Мексику в топ-10 стран мира по населению. Это произойдет к 2050 году, рассказал РБК директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Сейчас, напомнил он, топ-10 стран выглядит так: Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бразилия, Бангладеш, Россия, Мексика (в порядке убывания). «Главным событием к 2030 году будет смена лидера: Индия поменяется местами с Китаем. Также место Мексики займет Эфиопия. Поскольку Африка в настоящее время — мотор демографического роста, то африканских стран среди лидеров, по прогнозам, будет все больше. В 2050 году топ-10 стран — Индия, Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Эфиопия», — рассказал он.

При этом Нигерия к 2050 году может даже обогнать США, став третьей страной по численности населения, достигнув отметки 400 млн человек, добавил в разговоре с РБК заместитель директора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный. «Также наблюдается все еще положительная демографическая динамика в Индонезии. Индонезия — одна из самых населенных стран, это примерно четвертое место, но она может нарастить до 300 млн человек. Растет Конго, опять же через 30 лет они могут достигнуть 200 млн, то есть войти в топ-10 самых населенных стран мира. И в Эфиопии примерно такие же тенденции, ожидаем, что может вырасти до 185–190 млн человек», — считает он.

Россия при этом может через 30–40 лет упасть в рейтинге самых населенных стран мира еще ниже, указывает Безвербный. «Что касается России, если не будут использованы какие-то эффективные инструменты в демографической политике, то, к сожалению, у нас дальнейшее падение возможно до отметки 120–110 млн человек. Тогда мы не просто будем далеки от первой десятки (пока мы еще в ней), мы будем где-то в середине демографического рейтинга примерно через 30–40 лет», — добавил он.

В ближайшие десять лет главным событием в мировой демографии станет смена лидера: вместо Китая им будет Индия. «Это будет главное событие [в демографии] к 2030 году», — рассказал Михаил Денисенко. В Китае, с одной стороны, гигантское население (1 млрд 443 млн человек, по данным китайских властей на 2021 год), добавил Вадим Безвербный. «Но нужно понимать, что в условиях низкой рождаемости усиливается старение как некий итог отсутствия возобновления поколений. И лет через 50 в Китае уже может быть меньше миллиарда человек. В данный момент Китай все еще на первом месте. Но Индия (1 млрд 380 млн человек, по данным индийских властей на 2021 год) практически опережает уже Китай, разница буквально в 5 млн человек между ними. В отличие от Китая, Индия все еще продолжает расти, уровень рождаемости значительно выше. И Китай, в принципе, начинает уже депопулировать», — пояснил он.

В ООН сообщили, что в середине ноября население Земли превысило 8 млрд человек. По прогнозу ООН, число жителей планеты достигнет 9 млрд к 2037 году, а при увеличении рождаемости — на три года раньше. Однако при снижении уровня рождаемости этой цифры население Земли может не достичь никогда: в середине 2050-х годов показатель дойдет до отметки 8,9 млрд и затем начнет снижаться, считает Безвербный.

С ним согласен и Денисенко. По его словам, к 2070–2080 годам население Земли начнет сокращаться. Рост населения будет только в Северной Америке, Океании и Африке, в Латинской Америке и Азии число жителей будет уменьшаться в 2050-х, а Европа уже «в стадию демографической убыли фактически вступает».

На развивающиеся страны приходится более 6 млрд человек, в развитых странах число жителей растет незначительно и по большей части за счет миграционных потоков. Проблема перенаселения, по словам экспертов, остается только в Африке, где во многих странах наблюдаются голод, нищета, нехватка питьевой воды, безработица более 50%.

«Это проблема загрязнения почв, потому что твердые бытовые отходы во многих бедных странах накапливаются и государство не справляется с такой антропогенной нагрузкой. Плюс преступность, проблемы с социализацией, проблема получения хорошего качественного образования», — указывает Безвербный.

Тем не менее нехватка еды скорее локальная проблема, отмечает он, поскольку, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, планета способна прокормить от 15 млрд до 50 млрд человек. «Еды хватит, пространство космическое надо осваивать», — указал Денисенко.