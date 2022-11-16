Как растет население планеты. Инфографика

Численность населения мира достигла 8 млрд человек. Об этом сообщили в ООН. Как растет население Земли и что прогнозируют в организации до 2100 года — в инфографике РБК

По данным доклада ООН World Population Prospects 2022, население мира может вырасти до 8,5 млрд человек в 2030 году, достичь пика в 10,4 млрд человек в 2080-х годах и оставаться на этом уровне до 2100 года.

При этом основной вклад в прирост населения мира до 2050 года внесут восемь стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.