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Эстония заявила о готовности к защите «каждой пяди НАТО» из-за Польши

Эстония и Латвия выразили готовность защищать НАТО после сообщений о ракетах в Польше
Минобороны России назвало сообщения о падении российских ракет в Польше провокацией, направленной на эскалацию. Страны НАТО заявили, что проводят консультации

Эстония и Латвия выразили свою солидарность с Польшей после сообщений о падении ракет у ее границ с Украиной и заявили о готовности защищать территорию НАТО.

Эстонский МИД в «Твиттере» заявил, что Таллин готов «защищать каждую пядь территории НАТО». В ведомстве добавили, что консультируются с Польшей и другими союзниками.

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в публикации в «Твиттере» обвинил в падении ракет Россию и указал, что в таком случае вступает в силу четвертая статья договора НАТО о консультировании членов альянса, если, по мнению какого-либо из них, под угрозой находится территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран блока.

Минобороны России опровергло удары по целям вблизи украинско-польской границы и назвало сообщения о падении российски ракет в Польше «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил об обеспокоенности сообщениями о падении ракет и счел, что Россия должна объяснить произошедшее. «Бессмысленные атаки на инфраструктуру должны быть немедленно прекращены.Безрассудство России выходит из-под контроля», — написал он в «Твиттере».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выступил в поддержку Польши и подчеркнул, что если Варшава подтвердит, что ракеты были российскими, это станет эскалацией со стороны Москвы.

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Польское издание Lublin112 пишет, что на найденных на месте происшествия ракетах нет маркировки.

Вечером 21 ноября в польское Radio ZET сообщило о падении ракет в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве в 8 км от границы с Украиной. По данным пожарной службы Польши, на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. В ведомстве заявили, что причина произошедшего пока неизвестна.

До этого по Украине был нанесен массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. На всей территории страны проходят экстренные отключения электричества. По словам украинского президента Владимира Зеленского, всего ударов было 90. Ранее он говорил, что в результате ударов повреждено уже около 40% энергетической структуры страны.

В Польше после сообщений о падении ракет созвали экстренное совещание комитета национальной безопасности. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер обратился к журналистам и призвал их не публиковать неподтвержденную информацию, по его словам, все подробности станут известны после совещания.

В Белом доме заявили, что вместе с Польшей работают над сбором информации об инциденте.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Эстония Латвия ракеты НАТО
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Политика
Минобороны сочло провокацией сообщения о российских ракетах в Польше
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США заявили, что не могут подтвердить падение 2 российских ракет в Польше
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