Во всех областях Украины, кроме Харьковской области, отменили воздушную тревогу

В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область, следует из данных систем мониторинга воздушной тревоги. Оповещение о воздушной тревоге действовало по всей территории Украины три часа — с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Днем 15 ноября власти украинских областей заявили о взрывах, работе ПВО и перебоях с электроэнергией. В Харькове и Киеве была приостановлена работа метро.

Позднее, около 18:30 по местному времени, «Страна» и «Пятый канал» сообщали в Telegram о новых взрывах в столице. Воздушную тревогу в городе отменили около половины восьмого по местному времени.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро в обычном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из них пришлись на энергетическую инфраструктуру.

В последний раз массовые удары по украинской энергетике наносились 10 октября. Они начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют Киев. В Минобороны России тогда заявляли, что удары наносились «высокоточным оружием большой дальности», их целями стали объекты систем военного управления, энергетики и связи на территории Украины.