В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 16:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:04
Взрывы и отключения энергоснабжения в городах Украины. Главное Политика, 20:58
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 20:57
В Москве повысят стоимость проезда по «Тройке» Общество, 20:57
Работал в McDonald’s и выжил в катастрофе. 7 фактов о Джеффе Безосе Life, 20:49
Глава офиса Зеленского назвал удары по Киеву ответом на речь Зеленского Политика, 20:46
Медведев предупредил о возможном изъятии имущества иностранных инвесторов Политика, 20:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Агент Лунева рассказал об отказе «Байера» отпустить российского голкипера Спорт, 20:39
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 20:34
Взрывы и отключение электричества на территории Украины. Карта Политика, 20:19
В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область Политика, 20:17
Кадыров назвал условия мира с Украиной и план на случай их невыполнения Политика, 20:17
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 20:11
Столичный метрополитен анонсировал изменение тарифов ниже уровня инфляции Город, 20:09
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область

Во всех областях Украины, кроме Харьковской области, отменили воздушную тревогу
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область, следует из данных систем мониторинга воздушной тревоги. Оповещение о воздушной тревоге действовало по всей территории Украины три часа — с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Днем 15 ноября власти украинских областей заявили о взрывах, работе ПВО и перебоях с электроэнергией. В Харькове и Киеве была приостановлена работа метро.

Позднее, около 18:30 по местному времени, «Страна» и «Пятый канал» сообщали в Telegram о новых взрывах в столице. Воздушную тревогу в городе отменили около половины восьмого по местному времени.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро в обычном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из них пришлись на энергетическую инфраструктуру.

В последний раз массовые удары по украинской энергетике наносились 10 октября. Они начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют Киев. В Минобороны России тогда заявляли, что удары наносились «высокоточным оружием большой дальности», их целями стали объекты систем военного управления, энергетики и связи на территории Украины.

Читайте на РБК Pro
«Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Борщ — главный советчик: как Аркадий Новиков ведет дела
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей
Теги
Украина Воздушная тревога Киев
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Офис Зеленского после взрывов назвал ситуацию с энергетикой критической
Политика
На Украине начали готовить тепловозы из-за отключений электричества
Политика
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter