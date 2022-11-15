В Харькове из-за «прилета» по объекту инфраструктуры остановили метро

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В Харькове остановлена работа метро, в нескольких районах города пропало электричество после прилета по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — написал он.

Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов написал в своем Telegram, что ракетные удары пришлись по инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. По его словам, есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. Он также добавил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

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