В Харькове из-за «прилета» по объекту инфраструктуры остановили метро

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 16:34
В аэропорту Багдада произошел пожар. Видео Политика, 17:54
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 17:53
Хуснуллин сообщил о приостановке проекта железной дороги на Ямале Бизнес, 17:48
В Харькове остановили работу метро после взрывов Политика, 17:45
Расписки TSMC взлетели на 13% после покупки бумаг Баффетом и Tiger Global Инвестиции, 17:45
День рециклинга: как выглядят дома из унитазов и пластика Недвижимость, 17:44
Лавров вылетел в Россию с саммита G20 Политика, 17:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:41
Умер исполнитель песни «Утомленное солнце» Ежи Поломский Общество, 17:41
Кличко сообщил, что после взрывов половина Киева осталась без света Политика, 17:40
Украинский план и разговор Си с Байденом. Главное о саммите G20 на Бали Политика, 17:37
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 17:30
Риелторы оценили снижение стоимости квартир в новостройках Москвы Недвижимость, 17:30
В Харькове из-за «прилета» по объекту инфраструктуры остановили метро Политика, 17:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Харькове из-за «прилета» по объекту инфраструктуры остановили метро

Мэр Харькова Терехов: прилет по объекту критической инфраструктуры, метро остановлено
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Харькове остановлена работа метро, в нескольких районах города пропало электричество после прилета по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — написал он.

Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов написал в своем Telegram, что ракетные удары пришлись по инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. По его словам, есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. Он также добавил, что по предварительной информации, пострадавших нет. 

Материал дополняется

Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter