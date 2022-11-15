Мэр Ясиноватой сообщил о повреждениях насосной станции после обстрелов ВСУ

В результате обстрелов ВСУ пострадала насосная станция в Ясиноватой

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадала насосная станция в Ясиноватой (ДНР), откуда вода поступала в котельные. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко, передает Донецкое агентство новостей.

«В результате очередного обстрела города Ясиноватая без электроснабжения 2,5 тыс. абонентов. Обесточены насосная станция, подающая воду на город, и три котельных», — говорится в сообщении.

По словам Шевченко, аварийные службы города уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

С начала российской спецоперации на Украине представители ДНР и власти Донецка не раз сообщали об обстрелах разных районов города и повреждениях инфраструктуры и зданий.

На прошлой неделе в Донецке под обстрел попал автобус, водитель которого получил ранение. Повреждения получили также частные дома.