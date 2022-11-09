В Донецке под обстрел попал рейсовый автобус

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
ФСБ назвала арестованного в 2016 году Штыбликова полковником ГУР Украины Политика, 11:13
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 11:01
Ковидные ограничения дорого обходятся рынку КНР. Чем это грозит Китаю Pro, 11:00
Захарова не увидела желания США побуждать Киев к конструктивному диалогу Политика, 10:58
МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева Политика, 10:54
Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ Спорт, 10:44
Обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC освободили под залог Спорт, 10:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Калифорнии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Видео Общество, 10:42
«ПСБ Лизинг» увеличил объемы льготного лизинга автотранспорта в три раза Пресс-релиз, 10:41
Курс биткоина обновил минимум за два года Крипто, 10:40
Вышла God of War: Ragnarok. Ее уже назвали лучшей игрой всех времен Life, 10:36
Выборы в конгресс США. Главное Политика, 10:36
В Донецке под обстрел попал рейсовый автобус Политика, 10:35
Распродажи в ноябре-2022: как заработать на маркетплейсах вопреки кризису Pro, 10:32
Военная операция на Украине ,  
0 

В Донецке под обстрел попал рейсовый автобус

Мэр Донецка Кулемзин: рейсовый автобус попал под обстрел, водитель ранен
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

В результате обстрелов Киевского района Донецка повреждены частные дома и автобус, водитель получил ранение. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина «Обжора». Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель», — написал Кулемзин в телеграм-канале, сопроводив свой пост фотографиями подбитого автобуса и потрескавшегося асфальта.

По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК), всего за 9 ноября по Донецку нанесли 16 ударов снарядами калибром 155 мм и 152 мм.

В прошлый раз власти ДНР сообщили об обстрелах города 7 ноября. Тогда Ворошиловский район Донецка обстреляли шестью снарядами калибром 155 мм. В результате ударов в городе загорелось здание управления железными дорогами.

Теги
Донецк Украина ДНР обстрел Автобус
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка шестью снарядами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter