В Донецке под обстрел попал рейсовый автобус

Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

В результате обстрелов Киевского района Донецка повреждены частные дома и автобус, водитель получил ранение. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина «Обжора». Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель», — написал Кулемзин в телеграм-канале, сопроводив свой пост фотографиями подбитого автобуса и потрескавшегося асфальта.

По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК), всего за 9 ноября по Донецку нанесли 16 ударов снарядами калибром 155 мм и 152 мм.

В прошлый раз власти ДНР сообщили об обстрелах города 7 ноября. Тогда Ворошиловский район Донецка обстреляли шестью снарядами калибром 155 мм. В результате ударов в городе загорелось здание управления железными дорогами.