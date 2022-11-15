Россиянам рекомендовали не посещать ОАЭ без обратного билета

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Россиянам при посещении ОАЭ рекомендуется приобрести обратный билет. Об этом РБК сообщили в посольстве ОАЭ в Москве.

«В соответствии с правилом об освобождении от виз между Россией и ОАЭ для граждан России и граждан ОАЭ желательно иметь при себе обратный билет», — сказали в дипмиссии.

Ранее издание Profil.Travel написало, что авиакомпания Air Arabia уведомила агентов об изменении условий въезда в ОАЭ. По данным портала, с 7 ноября иностранные граждане, посещающие страну с туристическими целями, обязаны иметь обратный билет.

По мнению экспертов туротрасли, подобная мера направлена прежде всего на иностранных туристов, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более длительный срок, указывает Profi.Travel. Гендиректор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов считает, что решение никак не отразится на тех, кто «действительно едет в ОАЭ в отпуск»: турагентства в основном и так бронируют клиентам билеты в обе стороны, потому что это дешевле.

Москва и Абу-Даби подписали соглашение о взаимной отмене виз летом 2018 года, в феврале 2019-го оно вступило в силу. Туристы из России могут не оформлять визу заранее, а получить ее бесплатно уже по прилете в ОАЭ, и наоборот. Турист может находиться в стране 90 дней в течение 180 суток. При желании по истечении 90 дней визу можно продлить за деньги.