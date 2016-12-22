Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз

Объединенные Арабские Эмираты и Россия на заседании межправительственной комиссии в Казани подписали соглашение об отмене визовых требований между странами, сообщает корреспондент «РБК Казань».

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, снятие визовых ограничений позволит укрепить туристические и деловые связи России и ОАЭ. «Это создаст дополнительные благоприятные условия для деловой мобильности и увеличения туристического потока», — сказал он.

Мантуров добавил, что в прошлом году ОАЭ посетили более 750 тыс. россиян, что на 50% выше показателей 2016 года. При этом вклад российских туристов в экономику Объединенных Арабских Эмиратов оценивается в $2,3 млрд. По его словам, торговый оборот между странами в 2017 году составил $1,6 млрд.

В мае ОАЭ решили выдавать новые резидентские визы для инвесторов, талантливых студентов и квалифицированных специалистов. Нововведения вступят в силу в третьем квартале 2018 года.