ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,48 EUR Нал. 74,72 73,46 USD Бирж. 63,00 -0,12 EUR Бирж. 73,95 +0,16 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6553,00 -59,20 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24504,85 +0,61% Nasdaq 7681,88 +1,26%
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз
Лента новостей
Первым замглавы Минтранса станет член правления «Автодора» 19:42, Бизнес Последствия потопа в Сочи. Фоторепортаж 19:42, Фотогалерея  Отправившийся на Афон епископ РПЦ умер в Греции 19:42, Общество Всему свое время: как многозадачность отравляет жизнь 19:35, Спецпроект РБК PINK В результате ДТП на Кубани погибли девять человек 19:34, Общество В Киеве обвинили Россию в создании фейков о бракованных Javelin 19:26, Политика «Лондон русский. Бизнес»: о любимых клиентах британских риелторов 19:00, Бизнес  Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 18:58, РБК и ГАЗ Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия 18:58, Политика Залповый ливень затопил Сочи накануне матча Россия — Хорватия 18:55, Общество Франция выиграла у Уругвая и вышла в полуфинал ЧМ-2018 18:52, Спорт Лавров рассказал о планах Путина и Трампа обсудить «все, что захотят» 18:51, Политика «Аэрофлот» рассказал о пьяной дебоширке на рейсе Москва — Тель-Авив 18:40, Общество Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходных 18:32, Общество Российские компании раскрыли связи независимых директоров 18:17, Технологии и медиа Логистическая революция: как роботы и дроны изменят снабжение 18:15, Партнерский материал Депутаты предложили увеличить количество рекламы на ТВ 18:12, Технологии и медиа Налоги против дивидендов: как государство обошло акционеров «Газпрома» 18:11, Quote Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча с Хорватией 18:08, Общество У британского певца Элвиса Костелло обнаружили рак 18:06, Общество «Нафтогаз» в Стокгольме подал к «Газпрому» иск из-за тарифа на транзит 18:02, Бизнес Посольство Нигерии усомнилось в искренности попросившего убежище фаната 18:02, Общество «Спартак» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Динамо» прошлого сезона 18:00, Спорт Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз 17:46, Общество Умер ведущий солист Мариинского театра Александр Гергалов 17:46, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 17:40, РБК и ГАЗ Бывшего акционера Промсбербанка обвинили в хищении 1,2 млрд руб. 17:40, Общество В Global Data назвали криптовалюты спекулятивным пузырем 17:38, Крипто
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз
Общество, 17:46
0
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз

Объединенные Арабские Эмираты и Россия на заседании межправительственной комиссии в Казани подписали соглашение об отмене визовых требований между странами, сообщает корреспондент «РБК Казань».

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, снятие визовых ограничений позволит укрепить туристические и деловые связи России и ОАЭ. «Это создаст дополнительные благоприятные условия для деловой мобильности и увеличения туристического потока», — сказал он.

Мантуров добавил, что в прошлом году ОАЭ посетили более 750 тыс. россиян, что на 50% выше показателей 2016 года. При этом вклад российских туристов в экономику Объединенных Арабских Эмиратов оценивается в $2,3 млрд. По его словам, торговый оборот между странами в 2017 году составил $1,6 млрд.

В мае ОАЭ решили выдавать новые резидентские визы для инвесторов, талантливых студентов и квалифицированных специалистов. Нововведения вступят в силу в третьем квартале 2018 года.

Теги: ОАЭ , визы , отмена
Главное
Российские компании раскрыли связи независимых директоров Технологии и медиа
Материалы по теме
В ОАЭ анонсировали 10-летние резидентские визы для инвесторов Общество
Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter